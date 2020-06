Sorbo San Basile: topi d’appartamento in trasferta da Catanzaro, arrestati 2 pregiudicati

I Carabinieri di Carlopoli e di Soveria Mannelli, hanno tratto in arresto in flagranza di reato N.D. e M.S., rispettivamente di 43 e 30 anni, entrambi di Catanzaro, ritenuti responsabili di furto aggravato in abitazione in concorso.

La segnalazione è avvenuta la sera di martedì 2 giugno dallo stesso proprietario dell'appartamento di Sorbo San Basile, un anziano 88enne di Cicala: “Pronto Carabinieri, vedo a distanza la luce di casa mia accesa?”

All’arrivo, i carabinieri, hanno notato un’autovettura Alfa 147 parcheggiata sotto la casa individuata e subito dopo una persona che, con fare sospetto, aveva appena asportato dall’abitazione un televisore a led di ultima generazione. Entrati all’interno dello stabile, dopo accurate ricerche, i Carabinieri hanno sorpreso una seconda persona che si era nascosta nel vano caldaia. L'uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4 coltelli da collezione, risultati rubati sul luogo. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

I due malviventi sono stati immediatamente dichiarati in arresto nella flagranza del reato di furto in abitazione in concorso che prevede la reclusione da quattro a sette anni.

Dopo le formalità di rito, i due sono stati ristretti presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Soveria Mannelli, come disposto dal Pubblico Ministero di turno.

A seguito di udienza, celebrata in videoconferenza dalla Caserma di Via Rubbettino, davanti al Tribunale di Catanzaro, gli arresti sono stati convalidati e, per N.D. è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Catanzaro con l’obbligo di non allontanarsi se non autorizzato dal Giudice.