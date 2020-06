Covid. Il bollettino. Virus assente da una settimana, guarito l’ultimo paziente in intensiva

Settimo giorno consecutivo in una Calabria praticamente ed ormai Covid-Free. Anche oggi, come nei precedenti, il bollettino della Regione comunica zero nuovi contagi, col complessivo ancora fermo a 1158 casi fin qui accertati e “appena” 110 persone attualmente positive al virus, due in meno rispetto a ieri (QUI).

Nelle ultime ventiquattrore sono stati processati altri 559 tamponi: ad oggi ed in tutto sono quindi 69.978 i test eseguiti e 68.820 dei quali quelli risultati tutti negativi.

Fermo ancora - e fortunatamente - al dato di una settimana fa, cioè di 97 vittime, anche il drammatico bilancio delle morti avvenute nella regione per o con il covid.

SEMPRE PIÙ GUARITI

Il sistema ospedaliero, poi, continua ad alleggerirsi sempre più: tra ieri ed oggi altri due pazienti sono stati dichiarati guariti a Reggio Calabria (1) e Crotone (1). Ad ora sono pertanto 951 i degenti che hanno fin qui superato il virus.

Al momento, invece, sono attualmente ricoverati in 20: nessuno nelle terapie intensive e tutti nelle malattie infettive. In isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomo si trovano 90 positivi (-1 da ieri).

I POSITIVI PER PROVINCIA

Quanto alla distribuzione dei casi nelle singole province, questo il “quadro” dei contagi totali fin qui registrati e suddivisi per competenza territoriale:

Nel cosentino i covid sono ad oggi 468: 2 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 365 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino il dato è di 275 casi: 11 in isolamento domiciliare; 245 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese il complessivo è di 216 (-1 da ieri): 18 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 161 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese i covid sono finora 118 (+1 da ieri): 4 in isolamento domiciliare; 108 guariti; 6 deceduti. Il conteggio sale di una unità dopo che un paziente che era ricoverato nella rianimazione del Pugliese-Ciaccio, ha eradicato l'infezione ed è stato inserito tra i guariti della sua provincia.

Nel vibonese dato ancora fermo a 81 casi: 4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 115.