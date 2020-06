Sequestro Parco eolico a Palermiti. Legale: nessun avviso di garanzia per Lomanni

Non ci sarebbe nessun avviso di garanzia, ad oggi, per l’ex sindaco del Comune Gasperina, Domenico Carlo Lomanni, coinvolto nella vicenda che vede 8 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Catanzaro per la realizzazione di un parco eolico “abusivo” a Palerminiti (QUI).

Precisazioni in merito alla posizione di Lomanni giungono dal difensore dell’ex primo cittadimp, l’avvocato Antonio Torchia, che spiega come la posizione del Lomanni “è stata collegata più o meno esplicitamente alla Ditta che ha eseguito i lavori, la cui provenienza dalla provincia di Reggio Calabria è stata particolarmente rimarcata, adombrando possibili interessi nella vicenda della criminalità organizzata”.

“Lomanni – afferma il legale - non ha ricevuto alcun avviso di garanzia in merito al procedimento penale in questione e risulta, invece, menzionato nel provvedimento di sequestro quale proprietario dei terreni in interesse, per la qualcosa è stato nominato custode dai verbalizzanti.”

Il difensore di fiducia avanza precisando che l’ex sindaco già da tempo aveva ceduto il diritto di superficie alla ditta che ha eseguito i lavori e, pertanto, per l’avvocato il suo assistito “non è mai stato a conoscenza, e non avrebbe dovuto esserlo, dell’iter amministrativo propedeutico alla realizzazione del parco eolico”.