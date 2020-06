Operazione Genesi, Manna: “Nessun avviso di garanzia, ho chiesto di essere ascoltato dai pm”

Marcello Manna

“Non ho ricevuto nessun avviso di garanzia”. È quanto precisa il Sindaco di Rende Marcello Manna che in queste ore si sente “tirato in ballo” nell’ambito della vicenda giudiziaria portata alla luce con l’operazione “Genesi”(QUI) dopo che, dice, “ho appreso da organi di stampa che il giudice dott. Petrini avrebbe reso una serie di interrogatori ai magistrati di Salerno che indagano sui fatti per quali l’ex Presidente della Corte di Assise di Appello di Catanzaro è stato tratto in arresto”.

Manna aggiunge che “in taluni di questi interrogatori ... Petrini avrebbe fatto riferimento alla mia persona, peraltro affermando circostanze che in seguito sarebbero state smentite così offrendo versioni contrastanti e fuorvianti”.

“Mi preme precisare – chiosa il promo cittadino di Rende - che non ho ricevuto né un avviso di garanzia nè qualsiasi altra comunicazione ufficiale da parte dell’Ufficio di Procura che si sta occupando del procedimento. Essendo completamente estraneo ai fatti riportati nella stampa locale – conclude - ho, peraltro, già avanzato richiesta di essere sentito dai magistrati titolari dell’inchiesta per poter chiarire la mia posizione.”