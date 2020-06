Incassano buoni spesa senza averne diritto: denunciati in 14 a Scandale

Ben 14 persone sono state denunciate in stato di libertà a Scandale per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Nello specifico, avrebbero approfittato dell’emergenza epidemiologica per richiedere ed usufruire dei buoni spesa erogati dai Comuni a sostegno dei disagiati.

La cosa non è però sfuggita ai carabinieri della Stazione locale che - a seguito di accertamenti – hanno scoperto che gli stessi, per ottenere il sostegno economico, avrebbero omesso di comunicare che percepissero già il reddito di cittadinanza, cosi da indurre in errore il Comune di Scandale, che gli ha concesso i buoni spesa.