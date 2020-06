Viola più volte il lockdown, avviso orale per 26enne vibonese

Ha più volte violato le prescrizioni anti covid, per questo motivo un uomo di 26 anni, originario di una frazione di Vibo Valentia, è stato raggiunto da un avviso orale.

Il questore vibonese ha infatti emesso a sua carico la misura di prevenzione personale a seguito delle sue condotte. Il giovane, sottoposto ad un procedimento penale per truffa, falso e ricettazione, era stato fermato a bordo di un’autovettura da una volante della Questura.

A seguito del controllo, durante il quale ha dichiarato di non esser sottoposto alla quarantena obbligatoria, i militari lo hanno denunciato per false dichiarazioni.

Gli agenti hanno inoltre elevato una multa per la violazione dell’obbligo di permanere al domicilio, poiché sottoposto alla misura sanitaria della quarantena.

Non contento l’uomo, qualche giorno dopo, è stato nuovamente denunciato per avere rilasciato, anche in quell’occasione, false dichiarazioni in sede di autocertificazione.

Da qui la decisione del questore dell’avviso orale. Se dovesse mostrare comportamenti contrari, il 26enne potrebbe essere raggiunto da misure cautelari più stringenti.