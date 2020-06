Incidente mortale a Pianoro: motociclista calabrese muore lungo la Futa

Non c’è stato nulla da fare per un 27enne originario di Castrovillari, P.C., morto per un incidente stradale lungo la Futa, nel comune di Pianoro Vecchio, in località Zula, nel bolognese.

L’uomo, che viaggiava su una motocicletta, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un guard rail.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini, e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure. In volo anche l'elisoccorso, atterrato poco distante, ma i sanitari sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. Il traffico, in un primo momento, è stato deviato verso via Zena.