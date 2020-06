Rossano, mercoledì 3 giugno ritorna il mercato rionale

Mercoledì 3 giugno, dopo tre mesi di chiusura forzata a causa dell'emergenza Coronavirus, ritorna, a Rossanoe con le dovute misure di sicurezza messe in atto sia dall'ufficio tecnico comunale che dalla Polizia Locale, il mercato settimanale (dalle 8 alle 13), in località Crosetto allo Scalo di Rossano, per la gioia dei tanti ambulanti dell'area-urbana di Corigliano-Rossano e dell'intero hinterland.

Gli ambulanti e le Associazioni di categoria (Ana, Acom, Bizantina, Anva), per l'occasione, hanno voluto ringraziare l'Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, e il sindaco Flavio Stasi e dell'assessore Giovanni Francesco Palermo, per aver deliberato la riapertura, dopo il lungo periodo di lockdown dal mese di marzo fino alla fine di maggio, del mercato settimanale in città.

Si apre, dunque, uno spiraglio per i tanti ambulanti dell'intero territorio che ritorneranno a lavorare, dopo tre mesi di stop dove hanno vissuto momenti di grande difficoltà economica ed esistenziale, al fine di sostenere una serie di spese gestionali e, soprattutto, le loro famiglie.