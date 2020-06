Crotone celebra la Repubblica: alzabandiera e onore ai caduti in piazza Umberto I

E' stata celebrata stamane a Crotone, in piazza Umberto I, la cerimonia commemorativa del 74° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana alla presenza delle autorità civili e militari.

La manifestazione ha avuto inizio poco dopo le 10 con la cerimonia dell'alzabandiera ed a seguire gli onori ai caduti, poi la deposizione della corona d’alloro da parte del Prefetto, Tiziana Tombesi, accompagnata dal comandante della Capitaneria di porto.

Alla cerimonia ha partecipato anche l'arcivescovo di Crotone e Santa Severina, monsignor Angelo Raffaele Panzetta, il presidente della Provincia facente funzioni, Giuseppe Dell'Aquila, per il Comune di Crotone il sub commissario Sergio Mazzia, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, Giuseppe Capoccia, i vertici delle forze armate ed i rappresentanti ed i gonfaloni delle associazioni combattentistiche.

Dopo la lettura del messaggio del Capo dello Stato, Sergio Matatrella, da parte del Prefetto, sono stati assegnati due riconoscimenti, rispettivamente alla consegna di alcune onorificenze, ad Anna Maria Lorenzetti per il sociale ed al commissario di Polizia Pietro Macrì.

La cerimonia si è conclusa con la preghiera del soldato, a cura di monsignor Ezio Limina. Si è trattato, come precisato già in fase di presentazione, di una cerimonia nel rispetto delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica in atto, ed in forma ridotta, con il dovuto distanziamento sociale.