Parco eolico “abusivo” e in zona vincolata: otto denunciati, anche ex sindaco

Pale eoliche

Otto persone sono finite denunciate alla Procura della Repubblica di Catanzaro a seguito delle indagine eseguite dai carabinieri del capoluogo, in particolare della sezione di polizia giudiziaria, in merita realizzazione di un parco eolico a Palerminiti.

Agli indagati, tra i quali figurerebbe anche l’ex sindaco di Gasperina, Domenico Carlo Lomanni, di 67 anni, si contestano in concorso reati in materia di edilizia.

Secondo quanto emerso dalle investigazioni dell’Arma avrebbero, in pratica, realizzato in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico alcune opere propedeutiche per l’impianto da 60 kw ma senza le autorizzazioni tecniche previste.

Le opere, che sono state sottoposte a sequestro, sono quattro platee in cemento armato destinate all’installazione degli aereogeneratori, oltre tre piste da cantiere in terra battuta necessarie per l’accesso dei mezzi da cantiere; infine, una piazzola livellata per l’esecuzione di lavori di scavo e fondazione.