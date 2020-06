‘Calabria Fest tutta italiana 2020’: proseguiranno fino al 15 giugno le iscrizioni

Giovani cantanti, cantautori e band hanno ancora quattordici giorni per potersi iscrivere al “Calabria Fest Tutta Italiana 2020”, il prestigioso Festival della Nuova Musica Italiana organizzato dall’Associazione Art-Music&Co presieduta da Giusy Leone, con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Calabria, Rai Radio Tutta Italiana, il Patrocinio del Comune di Lamezia Terme, la collaborazione di Palco Reale, la direzione artistica di Ruggero Pegna, la conduzione e supervisione musicale di Gianmaurizio Foderaro, voce storica della Rai.

Gara aperta, quindi, per chi dovrà succedere alla band Regione Trucco di Ivrea, “Migliore Nuova Proposta” della scorsa edizione, vincitrice del festival davanti a trentamila spettatori in diretta Rai Radio Tutta Italiana e RaiPlay. La finalissima 2020, come annunciato, è stata fissata per i giorni 27, 28, 29 agosto ancora a Lamezia Terme. Il regolamento integrale, con le modalità di iscrizione e partecipazione, è reperibile attraverso le pagine facebook ufficiali dell’associazione e del festival: Art-Music&Co, Calabria Fest Tutta Italiana, Radio Tutta Italiana.

Fino al prossimo 15 giugno, gli interessati potranno inviare 2 brani inediti in formato Mp3 con un’unica mail indirizzata a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , allegando una scheda di presentazione, due fotografie e recapiti. L’iscrizione è gratuita.

La giuria qualificata selezionerà 20 tra i candidati pervenuti, per ciascuno dei quali sarà postato un brano, a scelta della stessa giuria, sulla pagina facebook ufficiale di Radio Rai Tutta Italiana.

Dal 22 giugno al 5 luglio, il pubblico potrà votare il brano preferito attraverso un semplice like, meccanismo che nella scorsa edizione ha avuto un enorme successo, garantendo agli artisti anche una notevole opportunità di visibilità.

I 6 Artisti/Band che riceveranno più “preferenze” accederanno alla fase finale di Lamezia Terme, insieme ad altri 2 scelti dalla Giuria qualificata, per un totale di 8 finalisti che si esibiranno dal vivo sul palcoscenico calabrese: 27 e 28 agosto semifinali con l’esecuzione di 2 brani a testa; 29 agosto finalissima tra i primi due classificati di ciascuna semifinale.

Oltre al “Calabria Fest Tutta Italiana Award” al primo classificato, come lo scorso anno saranno anche assegnati il Premio Siae per il Miglior Testo, il Premio Assomusica per la Migliore Performance Live, il Premio Social Tutta Italiana a chi avrà ricevute più like e il Premio Regione Calabria per il look e l’immagine. Ogni serata sarà conclusa dall’esibizione di super ospiti della musica italiana.

“Il festival - sottolinea l’organizzazione - intende valorizzare nomi nuovi della musica italiana attraverso un grande palcoscenico live e le più moderne e tecnologiche piattaforme della Rai, come Radio Tutta Italiana e Rai Play, selezionando ogni anno sul territorio nazionale e internazionale artisti e band di età compresa tra i 17 e i 34 anni. Come attestano tutti i dati di audience e platea social, oramai il Calabria Fest è uno dei principali festival Italiani e il nostro obiettivo e superare i record delle scorse edizioni. Un ringraziamento speciale va alla Regione Calabria che ha inserito il festival tra i Grandi Eventi Storicizzati e alla Rai, per la preziosa collaborazione.”.

Già a lavoro, guidata da Giacinto Lucchino, anche la squadra tecnica che dovrà assicurare ogni aspetto logistico e il rispetto delle misure anti contagio nella location che, con ogni probabilità, sarà ancora la storica Piazza della Cattedrale.