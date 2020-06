74° anniversario della fondazione della Repubblica: celebrazioni a Reggio

Domani, 2 giugno, ricorre il 74° Anniversario della proclamazione della Repubblica. Gli eventi celebrativi nella città di Reggio Calabria avranno inizio alle ore 8:00 con la cerimonia dell’Alza Bandiera presso il Monumento ai Caduti, sito sul Corso Vittorio Emanuele III, cui seguiranno, alle ore 10:00, la benedizione e deposizione della corona d’alloro, e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Reggio Calabria.

Le manifestazioni avranno termine alle 18:00, con l’Ammaina Bandiera. In applicazione delle direttive diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cerimonie avverranno nel rispetto delle disposizioni impartite in relazione all’emergenza epidemiologica in atto, con particolare riferimento al distanziamento interpersonale e alle altre misure di contenimento, con conseguente esclusione di formazioni militari e rappresentanze.