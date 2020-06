Pecora precipita in un dirupo di 60 metri: salvata dai Vvf

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti in località Salamò, frazione Papaglionti nel comune di Zungri, per il recupero di un ovino precipitato in un dirupo.

Il malcapitato animale nella giornata di ieri era precipitato per circa 60 metri riuscendo a fermare la caduta su uno spuntone di roccia ad una profondità di circa 25 metri senza alcuna possibilità di risalire.

Il proprietario, una volta individuato l'animale, ha allertato i soccorsi che sono intervenuti con in nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e attraverso apposite tecniche di discesa, la pecora è stata raggiunta e tratta in salvo.