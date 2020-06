San Demetrio Corone. Il fiuto di Collins non perdona, trovata “miniera” di marijuana

Una vera e propria “miniera” di marijuana è stata trovata a San Demetrio Corone dove i carabinieri di Corigliano Rossano hanno scoperto diverse dosi e piantine. È successo all’alba, quando i militari con il supporto dei carabinieri di San Demetrio, delle unità cinofile Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno fatto irruzione nelle case di quattro persone, tre uomini ed una donna, al cui interno hanno trovato una vera e propria miniera di marijuana.

Il fiuto del cane “Collins” ha permesso di nella prima abitazione trovare 60 grammi di marijuana già divisa in dosi, materiale per il confezionamento ed il taglio, oltre che a cinque piantine di canapa indiana. Nella seconda casa, i Carabinieri hanno scoperto quasi 140 grammi, di cui una parte divisa in dosi, mentre la restante contenuta in sacchetti di plastica, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Le perquisizioni sono state estese anche al fondo agricolo in una frazione del comune di San Demetrio nella disponibilità dei quattro, dove è stata trovata ben nascosta, una serra al cui interno erano in pieno germoglio due piante di canapa indiana dell’altezza di circa 1 metro, oltre a 9 piantine di dimensioni ancora ridotte.

Il materiale è stato sequestrato, dopo aver effettuato esami con il narco-test, è emerso che si trattava di marijuana. I quattro di età compresa fra i 45 e i 29 anni, tutti incensurati, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, sono stati arrestati per i reati di coltivazione e detenzione di droga.