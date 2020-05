Il bollettino. Calabria già Covid-free? Un solo caso in 7 giorni e “appena” 144 positivi

Un solo nuovo caso accertato di positività al covid19 dell’ultima settimana e aggiornando il dato ad oggi, che rispetto a 24 ore non segnala nessun’altra infezione, col totale delle persone che finora hanno contratto il virus che si ferma a 1.158.

Se i numeri dell’ultima settimana sono più che incoraggianti, anche il bilancio complessivo del mese che si conclude oggi appare particolarmente confortante sul fronte dell’andamento dell’epidemia.

Fatta salva la triste conta delle morti, che negli ultimi 30 giorni sono stati purtroppo 11 (97 in tutto fino ad ora), maggio pare terminare con valori tutto sommato indirizzati verso la fine dell’emergenza.

In tutto il mese sono stati infatti 51 i nuovi casi accertati di coronavirus, una media di circa meno di due al giorno, ma hanno segnato un netto calo soprattutto i cosiddetti attualmente positivi, ovvero le persone al momento infette: sono 144, 131 in meno dal primo maggio, quando erano invece oltre i 600.

Quanto ai dati aggiornati rispetto ieri (QUI) - comunicati come di consueto nel bollettino ufficiale della Regione - nelle ultime 24 ore sono stati analizzati altri 940 tamponi, 68.015 fino ad ora ed in totale; 66.857 dei quali quelli che hanno dato esito negativo.

AUMENTANO I DIMESSI

Anche i numeri delle ospedalizzazioni sono decisamente bassi. Al momento nei vari reparti della Calabria sono ricoverati 23 pazienti (-1 da ieri): uno (come ieri) nelle terapie intensive e 22 (-1 da ieri) nelle malattie infettive. 121 positivi (-6 da ieri), invece, si trovano in isolamento domiciliare.

Nel frattempo sono stati dimessi altri 7 degenti dagli ospedali di Cosenza (4), Reggio Calabria (1), Catanzaro (1) e Vibo Valentia (1). Il totale dei guariti sale così a 917.

I CASI PER PROVINCIA

La distribuzione dei covid registrati fino ad oggi nelle cinque province della Calabria vede ancora l’area del cosentino come quella col numero più alto, 468 e così suddivisi: 2 in reparto; 89 in isolamento domiciliare; 343 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino il totale è oggi di 275: 20 in isolamento domiciliare; 236 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese i positivi sono 217: 20 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 159 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese si rimane ancora a 117 casi: 4 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, il complessivo è di 81 positivi: 4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria si trovano invece ed al momento 8.849 persone (-357 da ieri) e così distribuite: 2.973 a Crotone; 2.882 a Catanzaro; 1.418 a Cosenza; 1.352 a Reggio Calabria; e 224 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 60; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 49, per un totale di 109.