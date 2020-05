L’omaggio di Cammariere a Crotone. Piazza Pitagora nel videoclip di animazione

Sergio Cammariere

C’è Crotone e c’è piazza Pitagora nel nuovo video di Sergio Cammariere, musicista e cantante crotonese ha lanciato il suo ultimo lavoro discografico “La fine di tutti i guai”.

Nel video clip della canzone “Con te sarò” il cantautore si è affidato a un corto in tecnica di animazione per raccontare di radici e di lavoro e di come per realizzarsi professionalmente si debba lasciare la casa natale. Così dalle terrazze che si affacciano su piazza Pitagora Cammariere suona il pianoforte immerso in un’atmosfera anni ’60, mentre un giovane studente cerca un lavoro a Catania.

Il video, prodotto dalla Teriaca entertainment e dallo stesso maestro Cammariere e diretto da Juan Pablo Etcheverry, ha trionfato all’International Music Video Undergound di Parigi come Best Animated Video.

Il disco, che contiene 11 tracce, è una sorta di viaggio musicale in cui generi e citazioni si fondono tra loro, seguendo il tema dell’amore che viene narrato in ogni sfaccettatura.