Nella collezione d’armi giocattolo anche un revolver vero, 60enne finisce in manette

Era finito nel mirino delle forze dell’ordine perché in piena emergenza da Covid 19 era stato “beccato” in giro per la sua cittadina ma anche nei comuni vicini.

Così, durante una perquisizione domiciliare, A.L., un 60enne di Settingiano, è stato “pizzicato” con diverse armi. I carabinieri di Marcellinara lo hanno quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione di armi clandestine.

Durante la perquisizione nella sua casa gli hanno infatti hanno trovato appese ad un muro della camera da letto diverse armi. Si trattava, in particolare, di armi giocattolo ma tra quelle l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da un revolver che, invece, sembrava vero: è così era, ovvero un calibro 45 e anche con la canna filettata.

Nel corso delle operazioni, all'interno di una cassaforte i militari hanno scovato poi un tromboncino lanciarazzi da agganciare alla canna della pistola e diverse cartucce.

Per l'uomo, quindi, sono scattate le manette e, su disposizione del Pm di turno, è stato messo ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. L’arma è stata inviata al Ris di Messina per i rilievi del caso.