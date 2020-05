Corigliano Rossano, riaperto al pubblico il Museo diocesano e del Codex

Sabato 30 maggio ha riaperto al pubblico ed ai visitatori, dopo il lungo periodo di lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus, il Museo Diocesano e del Codex con sede nel meraviglioso centro storico bizantino di Rossano. Il Museo, dove al suo interno si trova in bella mostra il Codex Purpureus Rossanensis (Antico Evangelario che è stato riconosciuto Patrimonio dell'Unesco), si può visitare su prenotazione chiamando al seguente numero telefonico: 340/47.59.406 (attivo tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 19:00) in cui verranno messe in atto tutte le procedure necessarie per quanto riguarda la riapertura dei Musei fornite dal Mibact e dal Comitato Tecnico Scientifico inerenti all’emergenza Covid-19.

E' stato studiato, infatti, un percorso di visita guidata in considerazione delle dimensioni e caratteristiche specifiche del Museo per rispondere a tutte le esigenze di sicurezza sia dei visitatori che del personale. Sarà, dunque, necessario rispettare le regole di seguito riportate. Gli ingressi al Museo saranno consentiti al pubblico tutti i giorni, solo su prenotazione, in più turni giornalieri secondo i seguenti orari. Mattino: ore 10:00 - 11:00 - 12:00. Pomeriggio: 15:30 - 16:30 - 17:30.

È previsto l’accesso al Museo per un massimo di 4 persone per turno. Il visitatore, per accedere al Museo, dovrà essere obbligatoriamente fornito di mascherina. Potrà essere rilevata anche la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C. Sarà effettuata una sanificazione quotidiana degli ambienti secondo le specifiche indicazioni fornite dal MIBACT per tutti i luoghi con all'interno opere d’arte. Si chiede ai visitatori, durante la permanenza all'interno del Museo, la piena collaborazione per rendere la visita più sicura, rispettando le misure anti-contagio: indossare sempre la mascherina, rispettare la distanza di 1,5 metri e di utilizzare i dispositivi igienizzanti messi a disposizione dal Museo.

Ad accogliere i visitatori ci sarà il qualificato e professionale staff dell'Associazione “Insieme per Camminare” formato da Cecilia Perri, Michele Abastante, Grazia Mascaro, Rosa Urso, Daniela Pirillo, Mario Esposito e Natalino Scino. Si riparte, dunque, in piena sicurezza per garantire l'accesso, anche se contingentato, a quanti vorranno visitare l'importante Museo Diocesano e del Codex che si trova, a pochi metri dalla Cattedrale intitolata a Maria SS. ma Achiropita, nell'incantevole centro storico di Rossano.