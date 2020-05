Covid. Il bollettino. Prosegue l’onda zero e positivi in calo: ad oggi sono 151

Continua progressivamente a calare il numero delle persone a tutt’oggi positive al Covid19 in Calabria. Rispetto alla giornata di ieri, che erano 159 (QUI), quest’oggi scendono a 151, 8 in meno di 24 ore fa.

Un segnale che la curva dei contagi si stia avvicinando sempre più al segno zero, e che fa dunque ben sperare per una fine nel breve periodo dell’emergenza epidemiologica.

Intanto, un altro dato incoraggiate il fatto che tra ieri ed oggi non si registri nuovamente alcun caso di contagio, col complessivo delle persone finora infettate che rimane a 1.158. In questa settimana se ne è contato appena uno.

Una “serenità”, però, spezzata, purtroppo da un’altra morte segnalata proprio ieri ma che oggi, per fortuna, non fa registrare nessun altro caso, lasciando il triste bilancio dei decessi a 97 persone che hanno fin qui perso la vita per o con il coronavirus.

Sul fronte dei tamponi, poi, nelle ultime 24 ore nella nostra regione ne sono stati eseguiti 1.203, per un totale di 67.075 e 65.917dei quali dall’esito negativo.

OSPEDALI SEMPRE PIÙ VUOTI

Nota positiva, invece, il progressivo svuotamento degli ospedali. Tra ieri ed oggi altri 8 pazienti sono stati dimessi infatti nel reggino (5), cosentino (1), catanzarese (1) e crotonese (1). I guariti, dall’inizio della fase epidemiologica, sono così e al momento ben 910.

Quanto ai ricoveri, al momento sono assistiti nei vari reparti 24 degenti: uno nelle terapie intensive, 23 (-2 da ieri) nelle malattie infettive; 127 (-6 da ieri), invece, sono i positivi che si trovano in isolamento domiciliare.

I CASI NELLE SINGOLE PROVICE

Quanto alla distribuzione dei covid registrati fin qui nelle singole aree della regione, nel cosentino i casi sono oggi 468 e così suddivisi: 2 in reparto; 93 in isolamento domiciliare; 339 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino i positivi sono invece 275: 21 in isolamento domiciliare; 235 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese il dato è di 217 covid: 21 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 158 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese continuano ad essere 117: 4 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, ad ora si arriva a 81: 5 in isolamento domiciliare; 71 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria si trovano invece ed al momento 9.206 persone (-186 da ieri) e così distribuite: 2.973 a Crotone; 2.875 a Catanzaro; 1.654 a Reggio Calabria; 1.451 a Cosenza e 253 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 120; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali 66; per un totale di 186.