Domenica la Madonna riabbraccia Crotone, il quadricello in processione: il percorso

La Madonna di Capocolonna sarà in processione per le vie di Crotone. L’appuntamento, come conferma il rettore della basilica, don Serafino Parisi, è per domenica, 31 maggio.

Dopo il forzato annullamento del tradizionale pellegrinaggio, molto sentito dai crotonesi, la vergine riabbraccerà la sua città dalle 18, quando partirà - senza però la partecipazione di popolo - dalla Basilica Cattedrale, accompagnata dall’arcivescovo Angelo Panzetta.

Il Quadricello percorrerà così: piazza Duomo, via Silvio Mesinetti, Piazza Pitagora, via Regina Margherita, Via Cappuccini, via Crea, Via Mario Nicoletta, via Giosuè Carducci, via Giorgio La Pira, Via Giuseppe Di Vittorio.

Il corteo proseguirà poi per piazza Antonio Caputi, Via Giovanni Paolo II, la rotonda della chiesetta di San Francesco, e si incamminerà ancora per via Gaetano Salvemini, Via Gioacchino da Fiore, Via Saffo, via Peppino Impastato.

La processione continuerà lungo via Antonio Scopelliti, via IV Novembre, raggiungerà così l’ospedale Civile per poi continuare su via Bologna, via XXV Aprile.

A seguire imboccherà il corso principale, via Vittorio Veneto, ed ancora via Roma, viale Gallucci e raggiungerà il piazzale del cimitero da cui farà così il viaggio a ritroso per rientrare nella basilica cattedrale.

La diocesi, nell’occasione, invita tutti i fedeli a non assembrarsi e di attendere con gioia il passaggio del quadricello affacciati tutti ai balconi ornandoli dei tradizionali drappi e luci e lanciando fiori e volantini.