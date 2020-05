Covid. Il bollettino. Zero positivi ma c’è un’altra vittima, guariti verso quota mille

Continua a diminuire il numero delle persone che al momento risultano affette dal coronavirus in Calabria. Rispetto a ieri (QUI) quest’oggi, difatti, i cosiddetti “attualmente positivi” calano ancora e di altre 11 unità, scendendo a 159 complessivi.

Una curva che ha assunto una linea di deciso e netto decremento già dalla metà di questo mese, riducendosi giorno dopo giorno ed arrivando adesso a circa un terzo del numero di 15 giorni fa.

Nelle ultime 24 ore, intanto, non si registra nessun nuovo caso di infezione, per un totale di 1.158 persone che finora sono risultate affette da Covid19.

Nella regione, poi, si continuano naturalmente ad eseguire tamponi su casi sospetti: al momento ne sono stati processati in tutto 65.872 – 1.175 tra ieri ed oggi - e 64.714 per i quali le relative analisi hanno restituito esito negativo.

Dopo dieci giorni di “tregua” torna però oggi ad aggiornarsi la triste conta delle morti. Un’altra vittima è stata difatti segnalata nella ultime 24 ore nel reggino e che porta il totale dei decessi in Calabria a 97.

OSPEDALI: CONTINUANO LE DIMISSIONI

Sul fronte degli ospedali, dopo che tra lunedì e giovedì sono stati dimessi oltre un centinaio di pazienti, se ne aggiungono quest’oggi altri 10 che hanno lasciato rispettivamente i nosocomi di Cosenza (5), Catanzaro (3), Reggio Calabra (1) e Crotone (1). Al momento il complessivo dei dimessi sale dunque a 902.

Sempre ad oggi sono assistiti invece nei rispettivi ospedali provinciali 26 pazienti (-6 da ieri): uno nelle terapie intensive e 25 (-6 da ieri) nelle malattie infettive. A casa, in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi, si trovano 133 positivi (-5 da ieri)

I POSITIVI NELLE CINQUE PROVINCE

La “fotografia” attuale dei casi finora accertati nelle singole province della Calabria ci restituisce sempre il cosentino come l’area più colpita, con 468 covid e così distribuiti: 2 in reparto; 94 in isolamento domiciliare; 338 guariti; 34 deceduti.

A seguire c’è il reggino con 275 positivi: 1 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 230 guariti; 19 deceduti.

Quanto al catanzarese il totale ad oggi è di 217 casi: 22 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 157 guariti; 33 deceduti.

Segno zero da ben un mese ed ancora nel crotonese dove i covid sono 117: 5 in isolamento domiciliare; 106 guariti; 6 deceduti.

Il vibonese, infine, rimane la provincia meno “affetta” con 81 positivi: 5 in isolamento domiciliare; 71 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria si trovano invece ed al momento 9.392 persone (-77 da ieri) e così distribuite: 2.923 a Crotone; 2.870 a Catanzaro; 1.884 a Reggio Calabria; 1.473 a Cosenza e 242 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 133; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali 111, per un totale di 244.