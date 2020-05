Umbriatico. Muretto strada provinciale demolito illecitamente, una denuncia

La demolizione illecita di un tratto di cordolo con la relativa cunetta della strada provinciale n. 7, che collega Cirò ad Umbriatico, è stata scoperta alcuni giorni fa dai carabinieri forestali Stazione CC forestale Cirò.

Per agevolare le operazioni di taglio e smacchio di un lotto boschivo privato, gli operai di una società incaricata dei lavori, senza andare troppo per il sottile, avrebbe demolito parte delle opere d’arte stradali. Il materiale risultante dalla demolizione sarebbe poi stato stato abbandonato, senza alcuna precauzione, parzialmente occultato in un vicino impluvio nei pressi di un tombino stradale.

Il danneggiamento del bene pubblico, suscettibile di provocare disordini idrogeologici con possibili disagi alla circolazione stradale in caso di eventi meteorici, non è sfuggito ai militari della Stazione CC forestale Cirò.

Una volta accertato presso l’Amministrazione provinciale che la demolizione non fosse stata autorizzata hanno individuato la società incaricata del taglio del bosco, limitrofo all’arteria stradale. La legale rappresentante della società è stata deferita alla Procura della Repubblica per danneggiamento e smaltimento illecito dei resti della demolizione, a tutti gli effetti rifiuti speciali sebbene non pericolosi.

Sarà stato compito ora dell’Amministrazione provinciale, proprietaria e competente per la gestione della strada, vigilare sul ripristino del bene pubblico danneggiato.