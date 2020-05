Area demaniale occupata abusivamente sul litorale di Paola: una denuncia

Un’area demaniale marittima di 5.200 mq circa, proprio a ridosso della spiaggia, è stata sequestrata ieri in località “Pennelli” di Paola dal personale del Commissariato di Polizia paolano che ha inoltre denunciato una persona.

In particolare, dalla verifica di alcune relazioni tecniche comunali, sono stati predisposti e svolti servizi di osservazione, documentati da videoriprese ad opera della Polizia Scientifica, che avrebbero permesso di accertare che un 47enne del posto aveva occupato abusivamente l’area demaniale marittima in questione.

Proceduto al sequestro dell’area demaniale illegalmente occupata, gli agenti del Commissariato avrebbe riscontrato altresì la presenza di un impianto di irrigazione, attraverso il quale veniva attinta illegalmente l’acqua dalla rete idrica comunale utilizzata per innaffiare le piante da orto e gli alberi da frutto ivi esistenti .

All’interno dell’area sequestrata era presente anche una gabbia in legno e rete metallica, con all’interno animali da allevamento che, nelle more del sequestro, sono stati affidati per l’accudimento.

L’area sottoposta a sequestro è stata delimitata da apposita visibile segnaletica e il 47enne deferito alla Procura della Repubblica di Paola .