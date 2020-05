Asp Cosenza, in arrivo 3mln di euro per l’adeguamento antincendio dei presidi provinciali

Ammontano a 3 milioni di euro i fondi che il Ministero della salute ha ammesso a finanziamento per interventi sull’adeguamento alla normativa antincendio dei presidi ospedalieri dell’Asp di Cosenza.

Così il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro, Saverio Cotticelli ha di fatto approvato i decreti con i quali da il via libera all’Asp di Cosenza di procedere con l’adeguamento per i presidi ospedalieri di Castrovillari, Corigliano, Rossano, Paola, Cetraro, San Giovanni in Fiore e Acri.

“Un tassello importante - ha sottolineato la presidente Jole Santelli - nel settore della sicurezza dell'edilizia ospedaliera, capace di rendere le nostre stutture più moderne per utenti e personale”.

Gli interventi da eseguire prevedono lavori di natura edilizia ed impiantistica, nonché forniture specialistiche, che consentiranno l’adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza antincendio. L’attuazione avverrà a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, cui è demandata la tempestiva indizione delle procedure di gara.