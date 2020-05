Covid. Il bollettino. Calabria, ancora nessun contagio. Dimessi altri 20 pazienti

Appena un solo covid19, col dato aggiornato ovviamente ad oggi e che non segnala alcun nuovo caso; ben 105 in meno le persone cosiddette attualmente positive, ovvero contagiate dal virus; e, infine, nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore, col totale fermo da ben 9 giorni a 96 vittime per o con il coronavirus.

Sono i numeri fin qui più rilevanti di questa ultima settimana di maggio all’insegna della epidemia nella nostra regione. Dati incoraggianti che proiettano la Calabria, evidentemente, verso la fine della lunga pandemia.

Ad oggi le persone che hanno contratto il virus rimangono in tutto 1.158 ma, come dicevamo, gli attualmente positivi sono molto meno di un quinto, ovvero 170, 20 in meno rispetto all’ultimo bollettino ufficiale (QUI).



Sul fronte dei tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati processati altri 1.325, finora ed in tutto 64.697 e 63.539 dei quali risultati negativi.

SEMPRE PIÙ GUARITI

Anche i dati relativi alle ospedalizzazioni continuano ad essere più che positivi ed incoraggianti. Al momento nei vari reparti sono assistiti 32 pazienti (-4 da ieri): uno nella terapia intensiva e 31 (-4) nelle malattie infettive, mentre in isolamento domiciliare si trovano in 138 (-16 da ieri).

Nelle ultime 24 ore, poi, sono stati dimessi altri 20 degenti: 15 da Cosenza, 4 da Catanzaro e 1 da Reggio Calabria; ed il totale dei guariti sale oggi così a 892 complessivi.

I CASI NELLE PROVINCE

Il numero maggiore di Covid finora accertati nelle cinque province calabresi sono ancora nel cosentino, ben 468 e così distribuiti: 2 in reparto; 99 in isolamento domiciliare; 333 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, invece, i positivi ad oggi sono 275: 3 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 229 guariti; 18 deceduti.

Prosegue da una settimana la tregua nel catanzarese, ancora fermo a 217 casi: 25 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 154 guariti; 33 deceduti.

Molto più lunga l’astinenza da virus nel crotonese, “bloccato” ormai da 30 giorni a quota 117: 1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 105 guariti; 6 deceduti.

Sono invece tredici i giorni in cui non si segnalano nuovi positivi nel vibonese, fermo a 81 casi: 5 in isolamento domiciliare; 71 guariti; 5 deceduti.

Al momento si trovano poi in quarantena domiciliare volontaria 9.469 persone (+60 da ieri) e così distribuite: 2.913 a Crotone; 2.847 a Catanzaro; 1.884 a Reggio Calabria; 1.544 a Cosenza e 281 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 129; 103 quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali; per un totale di 232.

ITALIA. PIÙ DI 150MILA PERSONE TRA DIMESSE E GUARITE

Sono oltre 150mila le persone tra dimessi e guariti. Emerge dal bollettino della Protezione civile di oggi, giovedì 28 maggio. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 150.604, con un incremento di 3.503 persone rispetto a ieri.

E se oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 231.732, con un incremento rispetto a ieri di 593 nuovi casi, il numero totale di attualmente positivi è di 47.986, con una decrescita di 2.980 assistiti rispetto a ieri.

Rispetto a ieri sono decedute 70 persone, che portano il totale a 33.142. Per quanto riguarda i ricoveri l’84% degli attualmente positivi (40.118 persone) si trova in isolamento domiciliare con lievi sintomi. Mentre 489 pazienti sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a ieri e sono 7.379 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 350 pazienti rispetto a ieri.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 22.913 in Lombardia, 6.072 in Piemonte, 3.750 in Emilia-Romagna, 2.025 in Veneto, 1.380 in Toscana, 1.145 in Liguria, 3.405 nel Lazio, 1.346 nelle Marche, 1.012 in Campania, 1.395 in Puglia, 458 nella Provincia autonoma di Trento, 1.145 in Sicilia, 336 in Friuli Venezia Giulia, 824 in Abruzzo, 157 nella Provincia autonoma di Bolzano, 33 in Umbria, 200 in Sardegna, 23 in Valle d’Aosta, 163 in Molise e 34 in Basilicata.

(ultimo aggiornamento 17:43)