Nastri d’argento, doppia candidatura per il cantautore Brunori

Miglior colonna sonora e miglior brano originale. Sono le due candidature ai Nastri d’argento per il cantautore calabrese Dario Brunori. Doppia candidatura dunque per il musicista che ha realizzato la colonna sonora della produzione cinematografica Odio l’estate e la canzone Un errore di distrazione inserito nel film L’ospite.

Tra i candidati della categoria “Miglior colonna sonora”, sono in nomination anche i due premi Oscar Nicola Piovani (Gli anni più belli) e Dario Marianelli (Pinocchio), che fanno compagnia a Mauro Pagani (Tutto il mio folle amore), Pasquale Catalano (La Dea Fortuna).

Mentre nella sezione “Miglior brano originale” sono stati nominati: Claudio Baglioni (Gli anni più belli per il film di Muccino), il vincitore di Sanremo, Diodato (Che vita meravigliosa per La Dea Fortuna) e tre brani made in Napoli: Nelson autore e interprete con Claudio Gnut per Il ladro di giorni, e una sfida rap tra Ralph P (Rione Sanità – Il sindaco del Rione Sanità) e Liberato con We come from Napoli per Ultras.

Nella categoria miglior film concorrono Favolacce di Damiano D’Innocenzo, Pinocchio di Matteo Garrone, Hammamet di Gianni Amelio, Gli anni più belli di Gabriele Muccino, La Dea Fortuna di Ferzan Zopetek. In modo del tutto eccezionale sono 10 gli autori selezionati per la migliore regia: Pupi Avati, Cristina Comencini, Pietro Marcello, Mario Martone e Gabriele Salvatores in gara insieme ai registi candidati per il miglior film.

Nonostante le sale chiuse e i lanci delle pellicole rimandati a causa dell’emergenza coronavirus i film italiani in concorso sono 40. Manifestazione che tuttavia non ha dimenticato le candidature per gli autori alle prime armi, come Stefano Cipani con Mio fratello rincorre i dinosauri, Marco D’Amore con L’Immortale, Roberto De Feo con Nest, Ginevra Elkann con Magari, Carlo Sironi con Sole e Igor Tuveri (Igort) con 5 è il numero perfetto.

Per quanto riguarda attori e attrici, con Pierfrancesco Favino, Craxi in Hammamet e Luca Marinelli, Coppa Volpi a Venezia per Martin Eden, tra i protagonisti candidati Stefano Accorsi e Edoardo Leo in coppia per La Dea Fortuna, Francesco Di Leva per Il Sindaco del Rione Sanità e Kim Rossi Stuart per Gli anni più belli.

Attrici protagoniste: Giovanna Mezzogiorno per Tornare, Micaela Ramazzotti (Gli anni più belli), Jasmine Trinca (La Dea Fortuna), Lunetta Savino (Rosa) e Lucia Sardo (Picciridda). Tra gli attori non protagonisti Roberto Benigni (Pinocchio), Carlo Buccirosso (5 è il numero perfetto), Carlo Cecchi (Martin Eden).