Insediato Tavolo tra associazioni LGBT+: presente l’Arcigay I due Mari

Il comitato Arcigay I due Mari di Reggio Calabria ha partecipato, martedì 26 maggio, alla riunione di insediamento del Tavolo tra associazioni LGBT+ e Governo italiano, rappresentato dalla Ministra alle Pari Opportunità Elena Bonetti e il direttore UNAR Triana Loukarelis.

Il Tavolo è stato istituito con decreto lo scorso 17 Maggio in occasione della giornata internazionale contro l’omo-bi-transfobia. Vede il coinvolgimento di oltre 60 realtà LGBT+ italiane, tra le quali il nostro comitato. Nella riunione di insediamento è stata ribadita l’importanza dell’insediamento di questo strumento, che ha l’obiettivo di creare un dialogo e confronto tra le istituzioni e le associazioni di settore, impegnate nella promozione dei diritti delle persone LGBT+ e nelle attività di contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

La riunione di insediamento è stata caratterizzata da diversi interventi, stimoli, scambio di conoscenze, dati e best practices. In particolar modo si è parlato dell’urgenza di sostenere un’efficace proposta di legge nazionale contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e identità di genere e di creare una nuova ed innovativa strategia sulle politiche LGBT+: tutti temi di fondamentale importanza per la piena uguaglianza di tutti e tutte.