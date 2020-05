Sangue: prima “giornata della donazione” per la Polizia di Gioia Tauro

Donare il sangue è un’azione di solidarietà che implica pochi minuti del proprio tempo, ma che può contribuire a salvare fino a tre vite umane, poiché il sangue prelevato viene separato in tre componenti (globuli rossi, piastrine e plasma) che possono essere usare utilizzati per tre diversi pazienti.

Il sangue non si fabbrica, l’unico modo per reperirlo è attraverso le donazioni periodiche, ed è per questo che l’associazione donatori volontari della Polizia di Stato DonatoriNati è attiva nella campagna di sensibilizzazione e promozione della cultura della donazione.

Questa mattina, grazie alla collaborazione tra l’associazione DonatoriNati e AVIS, presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, gli Agenti della Polizia di Stato della Piana stanno contribuendo ad una raccolta di sangue, sull’autoemoteca predisposta per l’occasione.

La giornata si inserisce nell’ambito delle molteplici manifestazioni di solidarietà poste in essere dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato, attivi in diversi settori per aiutare i più bisognosi.

Analoghe iniziative saranno peraltro proposte in altre località della provincia di Reggio Calabria, per permettere agli Agenti degli altri uffici di polizia distribuiti sul territorio di contribuire alla raccolta.