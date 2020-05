Cna Crotone: elaborare piano integrato di sviluppo straordinario

Domenico Ceraudo

“Bisogna elaborare rapidamente un piano integrato di sviluppo straordinario, un pacchetto di misure per imprimere una scossa all’economia che è in sofferenza da troppo tempo, le nostre micro imprese - afferma Domenico Ceraudo di CNA Crotone - sono quelle che hanno fatto grande l’Italia nel dopoguerra, che ci hanno fatto conoscere in tutto il mondo per la nostra maestria nel campo della moda, dei motori, dell’arredamento, dell’artigianato artistico, sono quelle imprese che oggi maggiormente soffrono una crisi che rischia di vederle soccombere dopo tanti anni di sacrifici, ricordiamoci che dietro una partita iva c’è la storia di un’ artigiano che oltre alla sua maestria ci ha messo il cuore. Le forze politiche devono oggi farsi carico di questo allarme lanciato dalle imprese artigiane ed impegnarsi tutte insieme ad elaborare un piano strategico di sviluppo dell’intero tessuto economico del nostro territorio.”

“Oggi – conclude Ceraudo - abbiamo bisogno di fatti NON di proclami o di auto celebrazioni. Rimbocchiamoci le maniche, come noi sappiamo fare e collaboriamo, dimenticando i personalismi nell’interesse della collettività”.