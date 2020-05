Crotone. Comune avvia inventario beni al Palamilone, Satiro: “anomala procedura”

“Domani - 28 maggio, dalle ore 9.00 - il Comune di Crotone darà avvio all’inventario dei beni presenti all’interno del Palamilone in contraddittorio con il Consorzio Momenti di Gloria.” È quanto afferma in una nota il Presidente del Consorzio, Giancarlo Satiro, che aggiunge: “Tale procedura di avvio del “verbale di consistenza” è stato preannunziato dall’amministrazione con minacciose diffide con le quali il Consorzio e le società che la struttura del Palamilone hanno custodito e manutenuto per anni, praticandovi discipline che tanto hanno dato a questa città, sono state seccamente diffidate dall’appropriarsi indebitamente, dei propri stessi beni.”

“Di fatto da allora ad oggi – avanza Satiro - le attrezzature sportive di esclusiva proprietà delle associazioni sportive consorziate, sono divenute “intoccabili”.”

“Stranamente un tale divieto non è stato però esteso all’occupante abusivo che nel Palamilone abita ed anagraficamente persino risiede. Non ci sono parole.” Aggiunge il Presidente del il Consorzio Momenti di Gloria che, concludendo la nota, invita a “presenziare a questa “bizzarra” in quanto anomala ed irragionevole procedura che fornirà ulteriore dimostrazione di quali siano le reali intenzioni della gestione commissariale del Comune di Crotone che per nulla preoccupata di dare continuità alla pratica sportiva, oggi preclude l’utilizzo ai crotonesi della più importante struttura sportiva esistente sul territorio.”