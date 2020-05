Sorpresi nel Parco della Sila con un furgone carico di rifiuti: denunciati

I Carabinieri forestali delle Stazioni Parco di Lorica e Cava di Melis hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria competente due uomini di San Giovanni in Fiore per trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione.

I predetti sono stati sorpresi a bordo di un furgone in località “Lorichella” nel comune di Casali del Manco, zona 2 del Parco Nazionale della Sila, mentre trasportavano rifiuti ingombranti e di vario genere.

Tale attività è risultata totalmente abusiva in quanto effettuata senza la prevista autorizzazione per il trasporto ed in assenza della documentazione dei rifiuti.

Alla luce di quanto emerso, i militari hanno proceduto pertanto al sequestro dell’automezzo ed a deferire i responsabili alla Procura della Repubblica di Cosenza.