Trasporti. Marco correggia confermato direttore generale dell’Amc

A seguito della manifestazione di interessi per la nomina del Direttore Generale a tempo determinato dell'Amc Spa, si è svolta ieri l'assemblea dei soci, alla presenza del socio unico, il sindaco Sergio Abramo, dell'amministratore unico Giorgio Margiotta e del collegio dei sindaci.

Dopo un'attenta disamina presentata dall'Amministrazione Unico circa le 8 candidature pervenute per la partecipazione alla selezione, il nome di Marco Correggia è risultato il candidato con il miglior curriculum e la maggiore esperienza per ricoprire la carica di direttore generale, per il prossimo triennio, della società municipalizzata.

“Esprimo il mio sincero compiacimento - afferma l'amministratore dell'Amc, Giorgio Margiotta - in quanto il dott. Correggia possiede grande professionalità e quelle doti di trasparenza, onestà e lealtà che sono alla base per una corretta gestione, come quella delicata e complessa dell'Amc.”