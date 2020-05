Crotone. Proseguono i controlli della Polizia locale: denunce e sanzioni

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio della Polizia Locale di Crotone. Nei giorni scorsi gli agenti pitagorici hanno rivolto la loro attenzione su un manufatto sottoposto a sequestro di polizia giudiziaria sito in località Campione. Nel corso del controllo è stato constatato che il proprietario, B.T., aveva violato i sigilli. L’uomo è stato dunque denunciato all'autorità Giudiziaria.

Nel corso di un controllo su via Giovanni Paolo II, a seguito un controllo effettuato presso un esercizio commerciale, un’altra squadra di agenti ha invece ha accertato che il titolare dell' attività A.R. era privo di autorizzazione amministrativa. A carico dell’uomo è stata elevata una sanzione amministrativa ed il caso è stato segnalato agli uffici competenti al fine dell' emissione dell' ordinanza di chiusura, cosi come previsto dalla legge.

Sanzione amministrativa per occupazione suolo pubblico anche per un altro cittadino crotonese, P.R., sorpreso dalla polizia locale mentre sostava in via Indonesia con materiale vario. Anche questo caso è stato segnalato agli uffici competenti per l'emissione dell'ordinanza di sgombero.