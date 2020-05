Covid. Il bollettino. Calabria, un solo nuovo caso. Scendono a 190 i positivi

Con 48 postivi in meno rispetto a ieri continua in discesa - sebbene lenta ma comunque graduale - l’andamento della curva delle persone attualmente contagiate dal Covid19 in Calabria, ovvero di quanti, al momento, sono - con sintomi o meno - infetti dal virus.

Ad oggi si scende ancora ed infatti a 190 complessivi: agli inizi del mese erano oltre 600, il che significa che in circa venti giorni si sono praticamente ridotti di due terzi (con una media di guarigioni di poco più di una ventina al giorno) e lasciando presupporre che il lungo periodo di epidemia si stia avviando alla conclusione.

Tranne qualche singolo caso e sporadico di contagio, da quasi due settimane, poi, praticamente un giorno sì e un altro no in Calabria si tocca il valore zero quanto a nuove infezioni.

Così è stato ieri (QUI) e quest’oggi il consueto bollettino regionale delle ore 17 annota comunque un solo nuovo positivo, con il bilancio complessivo che sale a 1.158 persone che hanno finora contratto il virus dall’inizio della fase pandemica.

Finora sono stati difatti 63.372 i tamponi eseguiti su altrettanti sospetti covid - 1.117 nelle sole ultime 24 ore - 62.214 dei quali risultati tutti negativi.

Anche sul fronte delle morti il bilancio rimane fortunatamente fermo al dato del 20 maggio scorso, ovvero a 96 persone che finora hanno perso la vita per o con il coronavirus.

AUMENTANO I DIMESSI

Continua poi ad essere stabile ma soprattutto più che gestibile l’aspetto dell’assistenza ospedaliera. Al momento nei vari reparti della regione sono ricoverati in tutto 36 pazienti (-6 da ieri): uno (come ieri) nelle terapie intensive e 35 (+6) nelle malattie infettive, mentre 154 (-42 da ieri) sono i positivi che si trovano invece in isolamento domiciliare.

Tra ieri ed oggi poi sono stati dimessi altri 49 pazienti rispettivamente da Cosenza (25), Reggio Calabria (11), Catanzaro (6), Vibo Valentia (4) e Crotone (3). Il totale dei guariti sale così ed ora a 872.

I COVID NELLE CINQUE PROVINCE

Il dato relativo ai casi di covid finora accertati nelle singole province, ci restituisce sempre il cosentino come quella col numero più alto, 468 e così suddivisi: 2 in reparto; 114 in isolamento domiciliare; 318 guariti; 34 deceduti.

A seguire l’area del reggino con 275 positivi (+1 da ieri): 4 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 228 guariti; 18 deceduti.

Poi il catanzarese, ad oggi con 217 casi in tutto: 28 in reparto; 1 in rianimazione; 5 in isolamento domiciliare; 150 guariti; 33 deceduti.

Il crotonese rimane ancora fermo - lo è da quasi un mese - a 117 covid: 1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 105 guariti; 6 deceduti.

Virtuoso anche il vibonese il cui totale rimane, da ben dodici giorni, a 81 positivi: 5 in isolamento domiciliare; 71 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria, ad oggi, si trovano invece 9.409 persone (-144 da ieri) e così distribuite per singola provincia: 2.904 a Crotone; 2.831 a Catanzaro; 1.820 a Reggio Calabria; 1.550 a Cosenza e 304 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 160; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 130, per un totale di 290.