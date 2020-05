Precipitò dal terzo piano, bimbo di 5 anni torna a casa dopo un mese d’ospedale

Quasi un mese fa - era il 2 maggio scorso, si era rischiata la tragedia: protagonista un bimbo di appena 5 anni che era precipitato dal terzo piano di un palazzo di Cariati, nel cosentino (QUI).

Per sua fortuna, nella zona, si trovava casualmente un infermiere che lo aveva subito soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Date le sue condizioni il 118 aveva subito fatto intervenire un elisoccorso, a bordo del quale il piccolo era stato intubato e trasportato nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove era stato ricoverato in prognosi è riservata.

Oggi la buona notizia. A comunicarla lo stesso medico rianimatore che era di servizio allora sull’eliambulanza, il dottor Giovanni Cosco, che ha prestato i primi soccorsi insieme all’infermiere Pasquale Costantino: il piccolo è finalmente guarito e dimesso ha potuto fare rientro a casa tra le braccia della sua famiglia.

Per circa un mese, come dicevamo, i medici si sono presi cura di lui nel reparto di rianimazione dell’Annunziata dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una frattura all’omero sinistro. Poi è stato trasferito prima in chirurgia pediatrica e successivamente nella pediatria dello stesso nosocomio.

Una storia a lieto fine, insomma, che dimostra le immense qualità del sistema sanitario calabrese, troppo spesso ingiustamente bistrattato.