Cinquefrondi, nasce il comitato tecnico-scientifico della Casa della cultura

La Giunta di Cinquefrondi, su proposta dell'Assessore alla Cultura Giada Porretta, ha nominato i cinque componenti del Comitato Tecnico - Scientifico.

Il Sindaco Michele Conia, la Dirigente Carmela Albanese, per il Fondo Pasquale Creazzo Anita Creazzo, erede diretta e donatrice dei fondi Carlo e Pasquale Creazzo, per il fondo fotografico Tropeano Tullio Tropeano, anche lui erede donatore del fondo e il per il fondo musicale Carlo Creazzo il Professor Annunziato Pugliese, esperto musicologo e autore del Catalogo Musicale sul fondo Creazzo.

“Tutto iniziò con l'intuizione dell'Amministrazione e con il lavoro dei volontari civici, che gratuitamente hanno sistemato ed adibito l'ex Municipio a Casa della Cultura. Grazie a quel lavoro oggi possiamo vantare una struttura culturale ormai punto di riferimento del territorio. Sono già tante le iniziative che la vede protagonista (laboratori di lettura, mostre fotografiche) ed è molto importante perché al suo interno c'è la storia della nostra comunità e non solo”, ha detto l’assessora.

“Verranno svolte tantissime attività di laboratorio proprio sui fondi dove i componenti della commissione creeranno gruppi di lavoro organizzati per valorizzare le nostre radici. Sono ancora tante le azioni che stiamo portando avanti, abbiamo già concluso un progetto Regionale ed in itinere ci sono quelli Ministeriali e Metropolitani proprio per questo ringrazio l’Albanese per la dedizione e la passione nel portare a compimento sia l'iter burocratico per il regolamento sia quello dei bandi”.