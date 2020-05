Parco della Sila. Trasportava rifiuti illeciti, denunciato

Un uomo di San Giovanni in Fiore è stato denunciato dai carabinieri forestali di Lorica e Cava di Melis perché sorpreso a bordo di un furgone in località “Lorichella” a Casali del Manco, zona 2 del Parco Nazionale della Sila, mentre trasportava rifiuti ingombranti e di vario genere.

È successo durante un controllo, quando i militari hanno “pizzicato” l’uomo che trasportava i rifiuti illecitamente, perché privo di autorizzazione. Per questo motivo i carabinieri hanno sequestrato l’automezzo e hanno quindi denunciato il responsabile per il reato di attività di trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione alla Procura della Repubblica di Cosenza.