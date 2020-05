Gran finale per DigitalPoieisis, si chiude con Leopardi

Due mesi di eventi, per più di 5mila visualizzazioni sul canale Youtube del Teatro della Calabria. è il bilancio della rassegna digitale dal titolo DigitalPoieisis che il TdC ha avviato durante l’emergenza coronavirus.

"Crediamo che il risultato ottenuto sia davvero significativo. La gente aveva bisogno di compagnia nel pieno della quarantena, ma anche adesso abbiamo notato un vivo interesse da parte di tantissimi spettatori vecchi e nuovi che, dopo aver saputo della nostra iniziativa, ci seguono con grande interesse", scrive la direzione del TdC. Segno, per la direzione artistica, che “le persone hanno "fame" di buona Arte, di bellezza e di crescita e confronto intellettuale: elementi che si ritrovano perfettamente nello spirito e negli obiettivi del TdC”.

L'ultimo appuntamento, dedicato alle "Operette Morali" di Giacomo Leopardi è una vera e propria chiusura del percorso che ha catturato e sorpreso tutti, in primis i membri stessi del TdC. "Quando abbiamo iniziato, ai primi di marzo, immaginavamo questo appuntamento come una sorta di unicum. Ma andando avanti, abbiamo capito quanto potesse essere bello per gli spettatori vederci sempre all'opera, nonostante tutto. Ed è stato bello per noi, perché l'Arte ancora una volta, ci è venuta in soccorso e ci ha sostenuto nel momento più incerto e difficile della nostra vita".

E ora, cosa farà l'Associazione guidata da Anna Melania Corrado, Luigi La Rosa e Aldo Conforto? Penserà all'estate, si dice. Già, perché l'intenzione è proprio quella di "portare a casa" anche Graecalis, la rassegna di Teatro Classico e punta di diamante della programmazione artistica del TdC.

Realizzando un progetto molto ambizioso che possa coinvolgere tutti gli spettatori e dare spazio non solo alla profondità del messaggio tragico greco, ma anche dare valore e rilievo all'inestimabile patrimonio artistico regionale.