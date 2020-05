Covid. Il bollettino. Continua l’onda zero: nessun contagio in Calabria e altri 26 guariti

Partita col segno zero, prosegue senza nuovi contagi questa settimana di fine maggio per quanto riguarda l’avanzamento del Covid19 nella nostra regione.

Al momento, quindi, il totale delle persone che hanno finora contratto il virus è di 1.157, mentre quelle che risultano attualmente positive sono molte di meno, esattamente 238, ovvero 26 in meno di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati difatti processati altri 1.006 tamponi su altrettanti sospetti covid: per un totale al momento di 62.255 dei quali la maggior parte, 62.255, risultati tutti negativi.

Anche sul triste fonte delle morti quest’oggi non si segnalano fortunatamente vittime, col bilancio complessivo che rimane - e da una settimana - a 96 persone decedute finora per o con il coronavirus.

LA SITUAZIONE DEI RICOVERI

Continua invece ad aumentare il numero dei pazienti guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti dimessi 26 degenti rispettivamente dagli ospedali di Cosenza (15), Catanzaro (10) e Crotone (1). Ad ora il complessivo dei dimessi da inizio epidemia sale a 823 persone.

Nei reparti sono ancora assistiti invece in 41 (-1 rispetto a ieri): uno (come ieri) nella terapia intensiva e 41 (-1 da ieri) nelle malattie infettive. È di 196 (-9 rispetto a ieri) il numero dei positivi attualmente in isolamento domiciliare.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

Quanto alla distribuzione dei covid nelle singole province, il cosentino rimane ancora l’area più “colpita”, i casi sono ad oggi 468: 3 in reparto; 138 in isolamento domiciliare; 293 guariti; 34 deceduti.

C’è poi ed a seguire il reggino con attualmente 274 positivi: 5 in reparto; 34 in isolamento domiciliare; 217 guariti; 18 deceduti.

I contagi nel catanzarese sono invece 217: 32 in reparto; 1 in rianimazione; 7 in isolamento domiciliare; 144 guariti; 33 deceduti.

Dura ancora, e da quasi un mese, la tregua nel crotonese dove i covid sono stati finora 117: 1 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 102 guariti; 6 deceduti.

Infine, fermi i contagi e da undici giorni anche nel vibonese, il totale ad ora è ancora di 81: 9 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria, ad oggi, si trovano invece 9.553 persone (-549 da ieri) e così distribuite per singola provincia: 2.878 a Crotone; 2.808 a Catanzaro; 1.915 a Reggio Calabria; 1.584 a Cosenza e 368 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono 154; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 153, per un totale di 307.