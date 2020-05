Ordine dei periti industriali di Catanzaro, Claudio Gigliotti eletto presidente

E’ Claudio Gigliotti, di Serrastretta, il nuovo presidente dell’ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Catanzaro per il quadriennio 2020/2024. Votato all’unanimità l’ex consigliere e segretario dell’ordine Gigliotti, è diventato il nuovo presidente, uno dei più giovani mai avuti a Catanzaro.

Ad affiancarlo in questo suo nuovo arduo compito, che svolgerà con passione e determinazione, ci saranno Pietro Rotiroti (presidente uscente e ora segretario al quale vanno i ringraziamenti per aver guidato la categoria per due mandati consecutivi), Giuseppe pullano (tesoriere), Giuseppe Pugliese, Pasquale Gagliano, Sebastiano Messina e Bruno augusto (consiglieri).

Gigliotti, perito industriale con specializzazione in edilizia e laureato in scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie, è nato a Como 44 anni fa ed è iscritto all’albo dei periti industriali dal 2000. Libero professionista, con un ruolo attivo nella categoria sin dal 2005, anno a partire dal quale è entrato nella dirigenza dell’ordine dei periti industriali della provincia di Catanzaro prima come consigliere e poi come tesoriere e segretario; ora ne è il presidente.