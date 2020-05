Animali abbandonati nei cassonetti, Enpa Crotone chiede intervento delle istituzioni

La sezione Enpa di Crotone ha sollecitato le Istituzioni competenti ad “adottare i necessari e non più procrastinabili provvedimenti in materia di prevenzione del randagismo canino e felino. Richoesta arrivata dopo i ritrovamenti di animali abbandonati nei cassonetti della spazzatura. Tra i numerosi sacchetti di sono stati infatti trovati, come sostiene Giuseppe Trocino, presidente dell’Enpa Crotone “una busta contenente 5 gattini e un cartone con 7 cuccioli di cane appena nati”.

Il presidente della locale sezione dell’ENPA ha sollecitato le “Istituzioni, ad attivarsi ognuna per le proprie competenze, al fine di affrontare a livello provinciale la problematica e pianificare una corretta strategia finalizzata a garantire un servizio di prevenzione del randagismo efficiente ed efficace”.