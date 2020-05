Rinviata la II edizione del Memorial “Stefania, Christian e Nicolò”

L’A.S.D. Adelaide Lamezia-Milan Academy comunica che la seconda edizione del Memorial “Stefania, Christian e Nicolò”, che anche quest’anno avremmo voluto organizzare per il prossimo 2 giugno, sarà rinviato a data da destinarsi.

Considerato il periodo attuale che stiamo vivendo – scrivono dell’A.S.D. - per via del coronavirus e a causa, appunto, delle restrizioni previste anche per gli eventi sportivi, si rende impossibile, stante le condizioni attuali, realizzare l’edizione prevista per quest’anno.

L’organizzazione valuterà nei prossimi mesi se ci saranno tutte le condizioni, ovviamente nel rispetto delle norme di legge, per poter dar luogo alla seconda edizione del Memorial. Per il presidente Alessandro Vinci “un ringraziamento va in particolar modo alle famiglie Signore e Frijia per la disponibilità e la loro umanità, oltre che chiaramente alle squadre partecipanti lo scorso anno e che anche quest’anno avremmo voluto invitare insieme a tante altre. Si tratta di un rinvio che speriamo possa essere superato presto in modo che ancora una volta, attraverso il sorriso dei bambini dentro il campo da calcio, possiamo ricordare i nostri 3 angeli che sono sempre e comunque nei nostri cuori”.