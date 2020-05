Fra i vestisti nascondeva l’eroina: arrestata 47enne

Una 47enne, V.M., di Cassano all’Ionio ma residente a Villapiana è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro dopo essere stata sorpresa con dell’eroina nascosta tra i vestiti.

I FATTI

I militari della Stazione di Villapiana hanno bussato alla porta dell’abitazione della donna, con precedenti per droga, per eseguire una perquisizione domiciliare.

La stessa avrebbe cercato di far desistere i carabinieri affermando che non avrebbero trovato nulla ed in particolare di non entrare nel ripostiglio della casa perché vi erano dei fili scoperti e della roba accatastata.

Affermazioni che avrebbero solo confermato i sospetti dei militari che giunti proprio al ripostiglio hanno trovato ciò che stavano cercando. Infatti, nascosto fra i vestiti è stato rinvenuto un vasetto di vetro con all’interno due involucri termo-sigillati contenenti eroina, nonché due bilancini di precisone perfettamente funzionanti ed utilizzati verosimilmente per la pesatura della sostanza stupefacente al momento della divisione in dosi.

La donna ,d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, è arrestata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La droga, sottoposto a sequestro penale, è stata sottoposta alle analisi del caso che hanno confermato che si trattava di eroina pura per un peso complessivo di circa 5 grammi.