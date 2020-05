Sorpreso con 33 dosi di marijuana: arrestato 54enne a San Mauro

Un 54enne è stato arrestato a San Mauro Marchesato è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo alla circolazione stradale, a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 33 dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa 50 grammi, unitamente al materiale per la pesatura ed il confezionamento, tutto posto in sequestro.

Terminate le formalità di rito, il 54enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.