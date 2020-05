Zero contagi Covid nella Provincia di Crotone, CCIAA ai turisti: il soggiorno è sano e sicuro

Il territorio della provincia di Crotone è agli ultimi posti nella classifica dei contagi da Covid-19, arrivati all’agognato “zero”, una posizione che, oltre a evidenziare la diligenza della popolazione, dà speranza per il futuro e ci induce a lanciare un messaggio forte ai turisti: venite a soggiornare nel nostro territorio, territorio dalle mille risorse e, soprattutto, sano e sicuro.

“Ci compiacciamo con la popolazione crotonese per l’esempio di diligenza e di rispetto delle regole, che oggi ha portato la provincia a quota zero contagi; mai come oggi siamo orgogliosi di essere ultimi in classifica” commenta Alfio Pugliese, Presidente della Camera di Commercio di Crotone.

“Questo traguardo dimostra che siamo un territorio sano, rispettoso delle regole e del prossimo e che, oggi più che mai, dovranno attuarsi politiche turistiche che possano consentire di soggiornare ed apprezzare tutte le bellezze storiche, culturali, paesaggistiche, agroalimentari del territorio a prezzi competitivi”.

“Abbiamo il dovere di contribuire a sostenere le nostre economie locali, puntando sulla valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità, anche giocando d’anticipo rispetto ad altri territori - prosegue Alfio Pugliese - la nuova organizzazione della nostra mobilità e socializzazione ci mette nelle condizioni di riprendere con efficacia un programma serio di sviluppo territoriale”.

Conclude Alfio Pugliese: “Dobbiamo lanciare un messaggio forte ai turisti, un invito a soggiornare in provincia di Crotone: il nostro territorio offre una vasta scelta di soggiorno, mare con zone caratterizzate da bandiere blu e verdi, collina con borghi incantevoli, montagna con esemplari unici di flora e fauna. Ma, soprattutto, offre oggi il bene più ricercato, che è la sicurezza. Chi avrà il piacere di soggiornare in provincia di Crotone, che scelga le meravigliose coste, l’affascinante entroterra collinare o le verdi montagne del crotonese, potrà apprezzare tali risorse in totale sicurezza”.