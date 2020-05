Box a fuoco a Drapia: distrutta un’auto, fiamme si propagano a locale limitrofo

Un box auto andato a fuoco - per cause che sono in corso di accertamento - ha completamente distrutto un’autovettura, una Fiat Panda, che era parcheggiata al suo interno e varie attrezzature agricole, coinvolgendo anche una bombola di Gpl.

L’incendio, avvenuto nella serata di ieri a Drapia, nel vibonese, è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale che hanno dovuto lavorare alacremente per evitare che, a causa delle elevate temperature, le fiamme danneggiassero anche altre abitazioni vicine, verso le quali si era già propagato.

L’arrivo immediato dei pompieri ha così evitato danni maggiori circoscrivendo l’incendio che, nel frattempo, aveva danneggiato solo un locale limitrofo al box.

Sul posto hanno operato due squadre con sette uomini dei vigilfuoco attrezzati di un’autopompa ed un’autobotte. Le operazioni di spegnimento sono durate circa tre ore.