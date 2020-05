Lamezia. Tagliano alberi in zona con vincolo paesaggistico, denunciati

Hanno disboscato più di un ettaro di pioppeto lungo il fiume Amato a Lamezia Terme e per questo motivo tre persone sono state denunciate.

È successo nel corso di una attività di controllo in località Trigna, eseguita da parte del personale dei carabinieri forestale. I militari hanno accertato che i lavori di estirpazione di un pioppeto sono stati eseguiti in una zona vincolata paesaggisticamente, in quanto ricadente all’interno della fascia dei 150 metri dall’alveo del fiume, e quindi soggetta a tutela specifica.

Dopo aver individuato un escavatore che stava procedendo all’estirpazione delle ceppaie rimaste dopo il taglio, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti scoprendo che si trattava di un taglio abusivo, avvenuto su una superficie di circa 12.000 metri quadri.

Eseguite le verifiche, i rilievi e gli accertamenti tecnici di rito, anche con la collaborazione di due tecnici liberi professionisti, è stato confermato che il taglio è stato eseguito all’interno della zona tutelata.

Sono stati quindi deferiti all’autorità giudiziaria, per violazione alla normativa sul vincolo paesaggistico e deturpamento di bellezze naturali, il proprietario, il conduttore del terreno e l’imprenditore esecutore materiale dei lavori. Sono inoltre stati messi i sigilli all’intero appezzamento di terreno interessato dal taglio e dall’estirpazione delle ceppaie.