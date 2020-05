Covid. Il bollettino: di nuovo segno zero in Calabria, quasi 800 i dimessi fino ad ora

Inizia apparentemente sotto una buona stella questa nuova settimana in Calabria sul fronte del Covid19. Tra ieri ed oggi (QUI) il bollettino della Regione non segnala fortunatamente e di nuovo alcun caso di infezione, col complessivo delle persone che hanno finora contratto il virus che rimane a 1.157 ma con gli attualmente positivi che scendono ancora e arrivano oggi a 264 (11 in meno da ieri).

Sono stati 556 difatti i tamponi processati nelle ultime 24 ore, 61.249 nel complesso e 60.092.quelli che hanno restituito un esito negativo.

Per fortuna anche oggi, così come nelle ore precedenti, non si registrano nuove morti, che finora sono state in tutto 96.

OSPEDALI SEMPRE PIÙ VUOTI

Intanto continuano a svuotarsi gli ospedali della regione. Tra ieri ed oggi sono “usciti” altri 11 pazienti rispettivamente dai nosocomi di Cosenza (5), Vibo Valentia (3), Catanzaro (1), Reggio Calabria (1) e Crotone (1). Fino a questo momento pertanto sono in tutto 797 i degenti dimessi dall’inizio dell’epidemia.

I diversi reparti ospitano per il momento 43 (-1 da ieri) degenti: 1 (come ieri) nelle terapie intensive e 42 (-1 da ieri) nelle malattie infettive, mentre in isolamento domiciliare, con sintomi lievi o senza sintomi si trovano 205 (+4 da ieri) positivi.

I POSITIVI NELLE CINQUE PROVINCE

I casi distribuiti territorialmente vedono ancora il cosentino come la provincia più “segnata” dal virus, sono 468 i covid: 4 in reparto; 152 in isolamento domiciliare; 278 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino i positivi sono oggi 274: 5 in reparto; 34 in isolamento domiciliare; 217 guariti; 18 deceduti.

Nel catanzarese le infezioni sono state finora 217: 32 in reparto; 1 in rianimazione; 17 in isolamento domiciliare; 134 guariti; 33 deceduti

Sempre stabile, invece, il crotonese fermo ancora a 117 casi: 1 in reparto; 9 in isolamento domiciliare; 101 guariti; 6 deceduti.

Nulla di nuovo, infine, nel vibonese dove i covid sono 81: 9 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria, ad oggi, si trovano invece 10.102 persone (+116 da ieri) e così distribuite per singola provincia: 2.846 a Crotone; 2.754 a Catanzaro; 2.307 a Reggio Calabria; 1.787 a Cosenza e 411 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 151; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali 123, per un totale di 274.