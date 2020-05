Giro di droga su Corso Mazzini : poliziotti beccano spacciatore e arrivano al “covo”

Una cessione di marijuana tra due giovani ha portato gli agenti della Squadra Volanti della Questura del capoluogo a scoprire il “covo” per il rifornimento della droga da rivendere nel centralissima Corso Mazzini della città di Catanzaro.

I FATTI

La vicenda risale al pomeriggio di ieri quando i poliziotti hanno notato, nei pressi di una farmacia, due ragazzi, uno dei quali straniero, e che, con un gesto repentino, si sono scambiati un piccolo involucro.

Prontamente bloccati entrambi, i giovani sono stati identificati in un 21enne di origini marocchine, B.M., e in un di 19enne del luogo, al quale è stato sequestrato l’involucro appena ricevuto contenente una dose di marijuana, ceduta per 5 euro.

L’attività dei poliziotti però non si è fermata lì ma bensì si è estesa nei dintorni del luogo dello scambio tanto da giungere ad un’abitazione sospetta.

L'appartamento, riconducibile a un catanzarese di 45 anni, G.M., presente sul posto, è stato dunque sottoposto a perquisizione e i sospetti degli agenti sono stati confermati dal ritrovamento di tre involucri per 170 grammi di sostanza stupefacente, della stessa tipologia e qualità di quella poco prima ceduta al 19enne.

Nello stesso appartamento che, con tutta evidenza, serviva da “base” dello spaccio, sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati due bilancini di precisione, la somma di 45 euro in banconote di piccolo taglio, un coltello con tracce della sostanza in questione e due telefoni cellulari.

Le successive analisi di laboratorio effettuate dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica hanno certificato la natura dello stupefacente.

Alla luce di quanto accertato, gli agenti della Volante hanno dichiarato in arresto il 21enne e il 45enne. Su disposizione del Pm di turno i due sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.