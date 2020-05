Covid-19: Onlus consegna materiale sanitario all’ospedale di Crotone

“La Pandemia ha messo a nudo il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale e le sue carenze strutturali. Noi cittadini ed associazioni, possiamo stimolare nuovi interventi volti a ripensare le logiche clientelari e corruttive che hanno reso possibile gli sprechi e la mala gestione della Sanità in tutto il territorio nazionale.” - È quanto scrive in una nota stampa Maria Pia Capozza, Presidente Giovanna d’Arco Onlus -

“Siamo in uno stato di emergenza – si legge - senza precedenti, molto simile ad uno stato di guerra. La storia ci ha insegnato che in momenti come questi si può ripartire dal risveglio delle coscienze e dalla solidarietà trai cittadini. Il territorio calabrese è emblematico sia per le carenze di tutta la rete sanitaria sia per la solidarietà di cui il grande cuore meridionale è capace”.

“La Giovanna d’Arco Onlus – è scritto ancora -è sempre ripartita dalla solidarietà verso le persone o le realtà più vulnerabili, per questo ha avviato il progetto Sos Ospedale Di Crotone sulla pagina Facebook Giovanna d’Arco Onlus per fornire materiale sanitario all’Ospedale di Crotone ed in particolare al Reparto di Pediatria.

A tale iniziativa hanno subito aderito con entusiasmo il Gruppo “Stanchi dei Soliti” con Andrea Campagna e Alessandro Manica che ne ha coadiuvato la Giovanna d’Arco Onlus nella pubblicizzazione dell’iniziativa e nella raccolta dei materiali all’Ospedale.”

“Ora, - informa il presidente dell'associazione - siamo lieti di informare tutti i donatori che:

1) abbiamo già effettuato una prima consegna di 150 mascherine chirurgiche donate gratuitamente da una signora cinese che vive in Toscana, Tina Chen;

2) in data 25 maggio 2020 consegneremo il seguente materiale sanitario:

3 Mea Mae Care saturimetro pulsossimetro professionale da dito, 2 Elevenses saturimetro pulsossimetro neonato e bambino digitale, 1 occhiali protettivi da lavoro a uso di laboratorio 320 mascherine di tipo chirurgiche, 3 misuratori ad infrarossi della temperatura corporea modello Cloc SK-T008;

3) a brevissimo effettueremo l’ultima consegna di 1 saturimetro pulsossimetro neonato e bambino digitale”

“Ringraziamo – si legge infine -la società “Pronta consegna” per curare gratuitamente le fasi del deposito del materiale presso l’Ospedale. Ringraziamo, infine, il DirettoreFrancesco Masciari per l’accoglienza che ci ha dedicato. Siamo convinti che il nostro gesto è una piccola goccia nel mare ma il mare ha bisogno di ogni singola goccia e speriamo che il nostro intervento di solidarietà possa stimolarne altri.”